Biodiversité : la protection en Occitanie de l'aigle de Bonelli, une espèce rare et menacée

L'aigle de Bonelli, menacé d'extinction en raison des risques d'électrocution et des chasseurs, fait l'objet d'une importante surveillance afin de faire prospérer l'espèce. On ne compte de 44 couples dans l'Hexagone.

L'aigle de Bonelli, emblème des paysages méditerranéens, est l'un des rapaces les plus menacés du pays. Il n'existe que 44 couples en France. C'est toutefois deux fois plus qu'il y a 20 ans. L'espèce, très rare, vit principalement en Occitanie. Un oiseau sédentaire très difficile à observer, même pour des spécialistes comme Olivier Scher, qui s'occupe de protéger cette espèce indispensable à l'écosystème local, grâce à plusieurs actions portées par un plan national. L'objectif principal est de diminuer le risque d'électrocution, première cause de mortalité de l'aigle de Bonelli.

2 500 espèces menacées en France

Sous haute surveillance, l'espèce est malgré tout menacée d'extinction. Dans l’Hérault, un centre de sauvegarde s'occupe de protéger la faune sauvage. Il accueille pour la première fois un aigle de Bonelli, touché par des tirs de chasseurs. Blessé, il ne pouvait plus voler. Après plusieurs semaines de rééducation, il sera bientôt relâché dans la nature. Selon l’Office français de la biodiversité, près de 2 500 espèces animales sont menacées dans le pays.