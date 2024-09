À Mumbai, la dure cohabitation des habitants avec les léopards

Conséquence de l'urbanisation, Mumbai, en Inde, empiète sur le territoire des léopards, qui n'hésitent plus à venir se nourrir dans la ville. Certaines attaques sont fatales, mais un refuge œuvre pour leur protection.

Avec ses 22 millions d'habitants, Mumbai, anciennement Bombay, en Inde, est une jungle urbaine qui se transforme une fois la nuit tombée, en terrain de chasse des léopards. Et pour cause, Mumbai est la ville où la densité de léopards est la plus élevée au monde. Ces animaux sauvages rôdent dans les parkings et les jardins à la recherche de proies, et jettent leur dévolu sur les chiens errants.

Des attaques fréquentes

Un habitant de la banlieue de Mumbai voit des léopards rôder près de chez lui presque toutes les semaines. "Avant, j'avais des chiens et des poules, mais les léopards les ont tous tués", explique-t-il, inquiet pour sa petite-fille. Car en bordure de la ville, le léopard s'en prend parfois aux habitants. Une femme raconte l'attaque qu'elle a subie. Ces rencontres sont la conséquence de l'extension de la métropole, qui s'étend désormais jusqu'aux portes du parc naturel, où une cinquantaine de léopards sauvages ont été recensés. Un refuge à l'intérieur du parc recueille les fauves responsables d'attaques.

