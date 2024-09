Cévennes : comment une famille a sombré dans le complotisme

Dans les Cévennes, des parents devenus complotistes sont restés cloîtrés chez eux avec leurs trois enfants. Estimant que la société représente un danger, la famille vivait en vase clos.

Dans un village touristique des Cévennes, une maison fait parler d'elle depuis 2020. Ses volets sont toujours fermés, un grillage a été dressé et la voiture abandonnée. Pourtant, une famille avec trois enfants vit à l'intérieur. Elle est coupée du monde extérieur, car elle a basculé dans les théories du complot. Sur les réseaux sociaux, les parents publient des centaines de photos et de vidéos pour dénoncer des complots supposés fomentés par Bill Gates et les élites financières.

Un an de prison avec sursis pour les parents

Ils font l'éloge des figures conspirationnistes et estiment que toute la société représente un danger. Après le confinement de 2020, la mère au foyer et le père au chômage écrivent aux autorités qu'ils ne veulent pas que leurs enfants retournent à l'école. Après des propos complotistes et alors que la famille est cloîtrée, une enquête judiciaire est ouverte. Les parents ont été condamnés à un an de prison avec sursis et les enfants ont été placés en foyer d'accueil.

