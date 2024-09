Ouragan Hélène : la tempête a fait des ravages en Floride

Les habitants de Floride constatent les dégâts causés par l'ouragan Hélène, vendredi 27 septembre. Certains bâtiments ont été complètement soufflés.

En Floride (États-Unis), des maisons ont été arrachées à la terre ferme par des vents de plus de 200 km/h. Celles qui ont résisté ont parfois perdu leurs toits et cohabitent avec les voiliers échoués sur la rive. La ville de Steinhatchee (Floride, États-Unis) a été percutée de plein fouet par l'ouragan Hélène. "Tout est sens dessus dessous, il y a des débris partout", constate C.J. Reed, pompier à Steinhatchee, venu voir la maison de ses grands-parents.

Une ville submergée

Les habitants avaient pour la plupart choisi d'évacuer les lieux. "C'est le deuxième ouragan en un an", constate une femme. Certains quartiers sont uniquement accessibles à pied. Dans la marina, les murs d'un bâtiment se sont envolés. Plus au nord, la ville de St. Marks (Floride, États-Unis) a résisté aux rafales, mais pas à la submersion. Des voitures ont été piégées par les eaux et des maisons inondées. Dans cette zone, Hélène est le cinquième ouragan en l'espace de six ans à peine.

