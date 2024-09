Kiabi : une ancienne trésorière écrouée, soupçonnée d'avoir détourné 100 millions d'euros

Aurélie B. aurait détourné 100 millions d'euros chez Kiabi. Elle a été mise en examen pour fraude et blanchiment en bande organisée.

Une femme d'affaires influente, à qui tout semblait réussir, est soupçonnée d'une fraude monumentale. Sur ses réseaux sociaux, Aurélie B. affichait sa proximité avec des stars du rap et sa fortune depuis Miami (Floride, États-Unis), où elle résidait. Cette Française de 39 ans dirigeait son entreprise aux activités diversifiées : aviation d'affaires, événementiel, design et même médias.

Kiabi rassure sur sa "solidité financière"

Selon une information de franceinfo, Aurélie B. a été mise en examen pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, soupçonnée d'avoir dérobé 100 millions d'euros à l'enseigne Kiabi, l'un des leaders du textile à petit prix, dont elle était encore trésorière en 2022. Elle aurait usurpé l'identité d'un cadre pour détourner l'argent sur des comptes personnels et l'encaisser. Dans un communiqué publié vendredi 27 septembre, Kiabi assure que "cette fraude ne remet en aucun cas en cause la solidité financière de Kiabi". L'escroquerie a été découverte en juillet et l'enquête confiée à la police judiciaire.

