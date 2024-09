"L'île aux enfants" et Casimir fêtent leurs 50 ans Durée de la vidéo : 4 min "L'île aux enfants" et Casimir fêtent leurs 50 ans "L'île aux enfants" et Casimir fêtent leurs 50 ans (France 2) Article rédigé par France 2 - L. Hakim, F. Bazille, M. Niewenglowski, F. Bohn, E. Piquereau, H. Gasparini, J. Fantauzzo France Télévisions JT de 20h France 2

Un demi-siècle de rires et de chansons. Dans "L'île aux enfants", le dinosaure Casimir animait la première émission jeunesse de l'histoire de la télévision française. Cinquante ans plus tard, rencontre avec le personnage et son créateur, Yves Brunier.

Avec près d'un millier d'émissions, L'île aux enfants aura été le rendez-vous incontournable des enfants français pendant huit ans à la télévision. Casimir, sa mascotte, était omniprésent. Il côtoyait les chanteurs, les intellectuels, et même le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Un dinosaure jaune, inoubliable, entouré de personnages attachants dans un programme aussi ludique qu'artistique. Casimir bientôt de retour sur scène Pour entrer dans le cœur des enfants, Casimir est d'abord apparu sur le petit écran il y a tout juste 50 ans. L'île aux enfants diffusait sa première émission le 16 septembre 1974. Le tout premier programme jeunesse français. Yves Brunier, le marionnettiste et créateur du personnage, était bien loin d'imaginer que Casimir aurait une telle longévité : "Ils se sont dit 'on va le garder au moins trois ou quatre semaines ce personnage', et pile poil cinquante ans après, il est toujours là", s'étonne-t-il. Dans quelques mois, Casimir fera son retour sur scène à l'affiche d'un nouveau spectacle. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.