Mutuelles : les cotisations en nette hausse dans le viseur du Sénat

Elles ne cessent d'augmenter : les cotisations des mutuelles sont de plus en plus élevées, et seraient jusqu'à deux fois plus importantes que nécessaires pour couvrir les dépenses de santé en 2024. Les sénateurs envisagent plusieurs pistes pour réduire ces frais.

Elles font partie des augmentations qui ont un peu de mal à passer : cette année encore, les cotisations des mutuelles sont en nette hausse. Les plus âgés l'ont bien senti : "Je paye environ 70 euros par mois", confie un retraité. Les Sénateurs, eux, s'interrogent le bien-fondé de ces augmentations. Selon les élus, une hausse de 4,5 à 6,5% aurait suffi à couvrir les dépenses de santé en 2024. Des chiffres qui n'ont rien à voir avec les 8,1% d'augmentation annoncés par les mutuelles. Les frais de gestion ont augmenté de 33% en 11 ans Les frais de gestion, qui de 2011 à 2022 ont grimpé de 33%, soit deux fois plus que l'inflation, sont également dans le viseur du Sénat. Les assureurs justifient ces frais : "Les frais de gestion des mutuelles, ce sont avant tout des services rendus aux adhérents, [...] ce sont des dépenses qui sont utiles aussi", explique Séverine Salgado, directrice générale de la Mutualité Française. Pour réduire les cotisations, les sénateurs envisagent plusieurs pistes : le déremboursement des médecines douces, ou encore l'instauration d'une garantie "senior" moins chère. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.