Inde : à Bombay, des léopards chassent dans les rues la nuit

Sur les caméras de vidéosurveillance, les images de léopards errant la nuit dans des parkings ou des cours d'immeuble à Bombay (Inde) sont devenues presque banales. La capitale économique reçoit chaque nuit la visite de ces prédateurs en quête de nourriture. Normalement, les léopards n'attaquent pas les hommes, mais depuis deux ans ce type d'agression a triplé et atteint une demi-douzaine par an. Une petite fille de 3 ans et demi a été tuée alors qu'elle jouait dehors. Les chiens errants et les animaux de compagnie sont les autres victimes de ce carnivore.

Une guerre de territoire

Les autorités ne peuvent pas y faire grand-chose. Des patrouilleurs rattachés au département des forêts se positionnent chaque nuit à l'entrée de la mégapole. Ils ont pour mission de traquer les bêtes sauvages qui s'aventurent dans la ville, comme les singes et les serpents... et les léopards. Autrefois une jungle, Bombay est désormais une ville de 20 millions d'habitants. En conséquence, l'habitat du léopard ne cesse de reculer et la confrontation avec l'homme est inévitable. Chaque année, la ville s'agrandit d'un demi-million d'habitants

Le JT

Les autres sujets du JT