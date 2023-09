Haut-Karabagh : des dizaines de milliers d'Arméniens en fuite

Durée de la vidéo : 2 min

Dans le Haut-Karabakh, près de 50 000 personnes auraient déjà fui en trois jours face à la menace azerbaïdjanaise. Nombre d'entre eux ne compte plus faire marche-arrière.

Selon les Arméniens, à Goris (Arménie), 50 000 personnes ont transité par une rue en trois jours, mercredi 27 septembre. Toute une vie est accrochée en équilibre sur le toit des voitures. Dans un bus se trouvent une vingtaine d’enfants, leurs mères et grand-mères. Les vivres sont donnés à la volée. Il y a une semaine, les Azerbaïdjanais lançaient un assaut sur le Haut-Karabakh, peuplé d’Arméniens. "Des voitures arrivent sans arrêt. Aucun Arménien ne restera là-bas, on a peur", assure un homme.

Un aller sans retour

"Ce sont des assassins. Ce n’est pas possible de vivre avec eux", témoigne une femme. Les habitants qui fuient racontent que l’armée azérie a encerclé leur village, qu’il y a eu quelques combats et que les Arméniens se sont rendus, puis ont été chassés. "Quand les combats ont cessé, les Azéris nous ont dit ‘sortez de là, sinon on détruit tout’. On s’est rassemblés et on est partis", indique un homme.

Des villages entiers ont été vidés de leurs habitants arméniens. Derrière eux, ces Arméniens n’ont pas laissé que leurs biens, mais aussi leur mémoire. Sur la route, aucun d'entre eux ne parle de retourner au Karabakh.