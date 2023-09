Haut-Karabakh : les Arméniens sur la route de l'exil

Durée de la vidéo : 1 min

Dans le Haut-Karabakh, l'exode continue. Au moins 30 000 réfugiés sont arrivés en Arménie après la victoire militaire de l'Azerbaïdjan. La route est saturée et les familles partent comme elles peuvent, en voiture ou à pied.

En Arménie, Goris est devenue une ville saturée de voitures. Le flot est interrompu et sur le toit des véhicules sont entassés des chaises, des couvertures ou encore des sacs de vêtements. Quelques biens matériels ont été jetés dans un camion. Voici tous les signes d'habitants qui ont pris la fuite. Des milliers d'Arméniens arrivent du pays voisin, l'Azerbaïdjan. Ils habitaient une enclave, le Karabakh. Leurs villes ou villages ont été pris d'assaut par les militaires azerbaïdjanais.

Depuis quatre jours dans un bus

Des femmes et des enfants errent dans un bus depuis quatre jours. "On sait que les Azéris sont entrés dans notre village après notre départ", confie une réfugiée. Les Arméniens et les Azerbaïdjanais se sont déjà fait la guerre par deux fois dans le passé. Dans le flot des réfugiés, un père et ses fils dorment à l'arrière d'un camion. Près de 100 000 personnes devraient encore rejoindre le chemin de l'exil.