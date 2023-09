Eurozapping : un forage pétrolier au Royaume-Uni, la chimie mise à mal en Allemagne

Durée de la vidéo : 2 min

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mercredi 27 septembre.

Sur la BBC, feu vert pour le plus grand forage pétrolier britannique. Il a été découvert en 2004 au large des Îles Shetland, le gisement Rosebank doit produire plus de 300 millions de barils en 25 ans, en pleine crise climatique. "Il y aura une demande constate de pétrole et de gaz durant toute la transition énergétique", explique Arne Gürtner, vice-président de la compagnie Equinor. Ce projet est soutenu depuis des mois par le premier ministre Rishi Sunak. Un jour funeste pour les défenseurs du climat.

La Suisse en route vers la transition énergétique

En Allemagne, l’industrie chimique est étranglée par les prix de l’électricité. Les patrons ont été reçus pour un sommet à Berlin. Ils tirent la sonnette d’alarme, le prix de l’énergie est trop élevé, jusqu’à 20 fois plus cher qu’aux États-Unis ou en Asie. "La seule question est ‘La chimie a-t-elle encore un avenir en Europe ?’", s’interroge Michael Vassiliadis, président d’IG Bergbau. Sans aide, la chimie va devoir délocaliser. Elle représente plus de 550 000 emplois en Allemagne.

En Suisse, une loi pour la transition énergétique. Le pays va construire 16 barrages d’ici 2050 et installer des milliers de panneaux solaires et d’éoliennes. Neuf fois plus qu’aujourd’hui. Seul absent, le nucléaire, au grand dam de l’opposition conservatrice. La Suisse a toujours quatre centrales nucléaires en fonctionnement. Les partisans de cette énergie voudraient qu’une nouvelle centrale soit construite dans les années à venir.