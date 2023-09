Chine : les dégâts du typhon Saola

Le typhon Saola a fini par balayer la région de Shenzhen notamment. Un typhon intense, mais moins violent qu’annoncé. Plusieurs millions d’habitants s’étaient calfeutrés en prévision de son passage.

Hong Kong (Chine) balayée par des vents violents, à plus de 180 km/h. Et cette pluie diluvienne. Hier dans la nuit, le typhon Saola s’abat sur la ville. Un homme brave le danger et les éléments pour une photo, alors que l’alerte rouge a été donnée. La plupart des habitants sont calfeutrés chez eux. Hong Kong était préparée à un super typhon, annoncé comme le plus violent depuis 70 ans. Il s’est avéré moins intense que prévu, mais une personne est morte, il y a deux blessés, selon les médias dans la ville voisine de Shenzhen.

Le nouveau typhon gagne en intensité

À Hong Kong, les dégâts sont matériels. C’est toute la région du delta de la Rivière des Perles qui a été touchée, mais dès la mi-journée, le trafic ferroviaire et aérien a repris. Alors que le typhon Saola poursuite sa route et perd de la force, un nouveau typhon, le cinquième de la saison, gagne en intensité, avec des vents atteignant 160 km/h, pourrait toucher les côtes taïwanaises, puis l’est de la Chine dans la nuit de dimanche à lundi.