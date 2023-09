Météo : le super typhon Saola va frapper la Chine

L’alerte est maximale en Chine avec un typhon qui s’apprête à toucher Hong Kong. Plusieurs millions d’habitants se sont calfeutrés chez eux. L’aéroport a été fermé.

Dans les rues de Hong Kong (Chine), l’agitation de la ville a disparu. Rares sont les personnes qui osent s’aventurer dehors. Seuls les secours patrouillent pour nettoyer les premiers dégâts. Depuis plusieurs heures déjà, la pluie et de fortes rafales de vent balaient Hong Kong et sa région. La population s’est calfeutrée chez elle sur le conseil des autorités locales. "Ne sortez pas et restez éloignés des fenêtres et des portes extérieures. Assurez-vous que vous disposez d’un abri", a conseillé le centre météorologique de Hong Kong.

Le typhon le plus puissant depuis 1949

Le typhon Saola menace une zone très stratégique économiquement. Les autorités redoutent des dommages sur les nombreuses usines situées à Shenzen (Chine). La zone est aussi très peuplée avec des dizaines de millions de personnes se trouvant entre Hong Kong et Macao (Chine). Le centre météorologique chinois a relevé son niveau d’alerte au maximum, craignant des vents à plus de 218 km/h. Les vols au départ et à l’arrivée de Hong Kong ont été annulés. Selon les autorités chinoises, Saola pourrait être le typhon le plus puissant depuis 1949.