Mort de Mohamed Al-Fayed : l’homme d’affaires qui se rêvait prince

Épilogue du destin de Mohamed Al-Fayed. Le père du dernier compagnon de Lady Diana est décédé, 26 ans presque jour pour jour après le tragique accident qui a coûté la vie de son fils Dodi et de la princesse à Paris. Portrait.

Mohamed Al-Fayed aimait les couronnes. Ce roi des affaires a été fasciné par la monarchie britannique, avant de la détester. Entre le milliardaire égyptien et le Royaume-Uni, une relation houleuse. Devant l’enseigne de luxe qu’il possédait à Londres, les passants se le remémorent. "Je crois que c’était un malin, très rusé", sourit un Britannique. Fils d’instituteur, d’abord vendeur de limonade à Alexandrie, sa première entreprise est une agence de voyages.

Tendance à s'affranchir des règles

Mais c’est à Londres qu’il va faire fortune. Il achète le Ritz de Paris, le grand magasin Harrods, icône du luxe, et le club de football de Fulham. Il a le sens des affaires, mais aussi une tendance à s’affranchir des règles. Il ment sur sa fortune, son âge et même son nom. Fayed devient Al-Fayed. Il rêve d’intégrer l’aristocratie anglaise, mais ce nouveau riche st surnommé "le pharaon bidon", rejeté par la bonne société. La nationalité britannique ne lui sera jamais accordée. En 1997, il pense enfin tenir sa revanche sur l’establishment. Son fils Dodi fréquente la princesse Diana. Mais Dodi Al-Fayed et Lady Diana meurent dans la nuit du 31 août, dans l’accident de tunnel du pont de l’Alma. Mohamed Al-Fayed enter alors en croisade contre la reine et son mari.