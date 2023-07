Chine : l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger reçu avec les honneurs

Henry Kissinger, 100 ans, a effectué un déplacement en Chine, jeudi 20 juillet, dans un contexte de fortes tensions entre Pékin et Washington. L'ex-secrétaire d'État s'était employé à rapprocher les deux pays, dans les années 1970.

Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain, était en visite en Chine, jeudi 20 juillet, où il a rencontré le président Xi Jinping. "Les relations entre nos deux pays seront cruciales pour la paix dans le monde", a-t-il notamment déclaré, alors que les tensions sont vives entre Pékin et Washington, notamment sur la question de Taïwan. Lorsqu'il était en fonction, le dirigeant américain, aujourd'hui âgé de 100 ans, avait fait naître un rapprochement historique entre les deux puissances.

Visite secrète

En 1971, la Chine est le symbole du communisme pour Washington, tandis que Pékin a fait des États-Unis son principal ennemi. Henry Kissinger se rend alors secrètement dans la capitale chinoise pour nouer des liens avec Mao. Une initiative qui a ouvert la voie à la visite du président Nixon dans le pays, un an plus tard. Chinois et Américains deviennent alors alliés de circonstance, face à l'Union soviétique. Un épisode que Xi Jinping n'a pas manqué de rappeler et de saluer.