Incendies au Canada : l'est du pays en proie aux flammes

Au Canada, c'est une situation hors de contrôle qui touche en ce moment la Nouvelle-Écosse. Les feux progressent à grande vitesse, avec encore des évacuations massives d'habitants. Le pays a d'ailleurs demandé l'aide de l'armée américaine.

C'est comme un dôme de feu qui enserre la ville d'Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada). Vu d'avion, toute la région semble la proie des flammes. Des incendies immenses, comparables à ceux que la Gironde a connu l'été dernier. La différence, c'est qu'il y a ici 500 000 personnes menacées par l'avancée des flammes. Certains paniquent, il y a de quoi. Dans le quartier de Tantallon, 150 maisons ont déjà brûlé depuis le début de la semaine. Avec un simple tuyau d'arrosage, un homme veut encore lutter. "Arrête", lui crie son voisin. "Le feu peut sauter par-dessus les arbres à tout moment", ajoute-t-il.

Deux autres incendies se développent dans la région

Lui-aussi va renoncer, comme nombre d'habitants, évacués à temps, mais qui ont tout perdu. "J'ai vu des enfants courir partout, et qu'on a dû sauver au dernier instant, avant que leur maison disparaisse dans les flammes. Il n'y a plus rien, c'est tellement triste", témoigne une habitante. Un ordre d'évacuation officiel concerne près de 20 000 personnes. Mais son application est chaotique, compliquée par l'effondrement d'un pont, dont la structure n'a pas résisté au passage des flammes, et aussi par le nombre de routes coupées. Les autorités ne cachent pas leur inquiétude. En priorité, les pompiers canadiens protègent les zones résidentielles, au plus près de la ville d'Halifax. Une course de vitesse face à l'avancée des flammes, au moment où deux autres incendies se développent dans la même région.