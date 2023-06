Crise de l'immobilier : les faillites explosent chez les professionnels du secteur

Le marché de l'immobilier est en crise, et par conséquent, le nombre de faillites chez les professionnels du secteur a bondi en un an. D'autres ont vu leur activité chuter, comme à Arras, dans le Pas-de-Calais.

De nombreux biens immobiliers ne trouvent pas preneur, et les agences immobilières sont donc en difficulté. Plus de 500 ont fait faillite en un an. Une augmentation de 61 %. Le marché de l'immobilier est en crise. À Arras (Pas-de-Calais), les biens ont plus de mal à se vendre. Des ventes au ralenti car les acquéreurs ont plus de difficultés à emprunter. Raphaëlle Rossi a mis plus de deux ans pour acheter une maison. Elle a dû revoir ses critères à la baisse, face à l'augmentation des taux d'intérêts.

La situation ne devrait pas s'améliorer

Le budget moins élevé pour acheter est un casse-tête pour les acquéreurs et pour les courtiers. Les banques sont plus frileuses, et les dossiers sont plus souvent refusés. Guy Martin, courtier en prêt immobilier, a vu son activité chuter. "Globalement, sur une année comme 2022, on a pu financer à peu près 300 porteurs de projets. Cette année, on s'attend à être autour de 150, 160 dossiers réalisés", indique-t-il. Les faillites de courtiers explosent : +78 % en un an. Et la situation ne devrait pas s'améliorer, avec des taux d'intérêts qui devraient atteindre les 4 % cet été.