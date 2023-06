Gironde : un projet de piscine à vagues artificielles fait polémique

Un projet polémique fait débat près de Bordeaux, en Gironde, celui d'une immense piscine à vagues artificielles, pour y faire du surf. Il s'agit de bassins gigantesques, de 19 000 m2. Le permis de construire vient d'être accordé, mais les écologistes sont vent debout.

Surfer sur une vague parfaite, quelle que soit la météo, c'est la promesse faite aux surfeurs de Canéjan, sur la côte girondine. Une piscine à vagues artificielles pourrait en effet voir le jour dans les prochaines années. Il en existe plusieurs dans le monde, comme à Bristol, en Angleterre. Pour un professeur de surf, il y a du pour et du contre. "Je n'ai pas encore testé la pratique. J'ai vu ce que ça pouvait donner au niveau pédagogie et sécurité, c'est vraiment top. Par contre tout ce que ça engendre écologiquement, c'est un business, on sait que l'eau douce va devenir une ressource assez rare", déclare Raphaël Moncuit.

Gaspillage et consommation phénoménale

Mais le porteur de projet a déjà anticipé les critiques, avec des solutions qu'il juge respectueuses de l'environnement. "L'eau est captée, elle part dans les canalisations, et on va la dévier et la stocker dans des cuves enterrées", indique Edouard Algayon, porteur du projet "Académie de la glisse". Alors que la mairie a déjà délivré un permis de construire, les associations écologistes, elles, sont bien décidées à s'opposer au projet. "Quand il parle d'un approvisionnement en eau totalement récupérée sur ces eaux de toiture, il minimise largement le gaspillage et la consommation phénoménale que vont exiger ces deux bassins", s'insurge Vanessa Balci, de l'association Surfrider. Des structures du même genre ont déjà tenté de s'installer à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ou à Lacanau (Gironde), mais face au flot de critiques, aucune n'a vu le jour.