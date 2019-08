Disparition de Nora Quoirin en Malaisie : ce que l'on sait (et ce que l'on ignore encore) des circonstances de sa mort

Le corps de l'adolescente a été retrouvé dix jours après sa disparition, à 2,5 kilomètres du bungalow où elle était en vacances.

Pas de traces de coups ni de violences. A ce stade, l'autopsie du corps de Nora Quoirin, découvert mardi 13 août en Malaisie, ne laisse place à "aucun soupçon d'acte criminel", a estimé la police malaisienne. Les conclusions du médecin légiste indiquent que l'adolescente est morte des suites d'une hémorragie interne en raison, notamment, du manque de nourriture et du stress. De son côté, la famille privilégie la piste de l'enlèvement. Franceinfo fait le point sur cette affaire.

Ce que l'on sait

Nora Quoirin a disparu dans la nuit du 3 au 4 août. La jeune fille franco-irlandaise, domiciliée à Londres et âgée de 15 ans, a disparu dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août à Dusun Resort, une station touristique où elle venait d'arriver en vacances avec ses parents. Le site se trouve dans une forêt tropicale à quelque 70 km de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. D'après une déclaration du grand-père français de Nora, elle partageait une chambre avec son frère et sa sœur. La fenêtre de cette chambre a été ouverte de l'intérieur, et son absence a été constatée dimanche matin par sa famille.

L'adolescente était atteinte d'une holoprosencéphalie. Cette malformation congénitale du cerveau entraîne notamment des troubles d'apprentissage. Elle avait une expression orale limitée et n'était capable d'écrire que quelques mots. Nora souffrait d'un "handicap intellectuel et légèrement moteur", précise Charles Morel à franceinfo. Elle était scolarisée dans une école adaptée. Ce trouble la rendait très dépendante et craintive.

D'importants moyens de recherche ont été déployés. Durant la phase de recherche de Nora Quoirin, les autorités malaisiennes ont déployé d'importants moyens, dépêchant sur place un hélicoptère, deux drones, des chiens pisteurs et 214 personnes de diverses administrations. Malgré cela, il a fallu dix jours pour que le corps soit retrouvé, le 13 août, par un groupe de volontaires participant aux recherches, après une information transmise par un habitant aux autorités.

Son corps a été retrouvé à quelques kilomètres de son bungalow. Le chef de la police malaisienne, Mazlan Mansor, a précisé que le "corps a été découvert dans un petit ruisseau au fond d'un ravin à environ 2,5 km du complexe hôtelier" où Nora Quoirin avait disparu. Elle a été retrouvée simplement vêtue d'une culotte. Elle s'était couchée dans cette tenue le soir de sa disparition, selon nos informations. Le corps a ensuite été transporté par hélicoptère dans un hôpital, où les parents de l'adolescente l'ont identifié.

Aucune trace de violence n'a été retrouvé sur le corps. L'autopsie a duré douze heures. Selon les informations de franceinfo, le médecin légiste a constaté une hémorragie interne de l'intestin. La mort de l'adolescente est estimée à environ quatre jours avant la découverte du corps, soit six jours après sa disparition. Les résultats des analyses toxicologiques et biologiques sont toujours en cours, et aucun résultat n'est connu de la famille, a précisé son avocat. Il précise également que "tous les actes qu’on peut attendre d’une telle opération ont été accomplis dans des conditions de transparence" et qu'un officier de police français a assisté à l'intégralité de l'autopsie.

"Rien n'indique que Nora Quoirin ait été violée. Pour l'instant, il n'y a aucun soupçon d'acte criminel", a résumé jeudi le chef de la police de l'État de Negeri Sembilan. "Son corps présente des égratignures", a-t-il déclaré, mais rien n'indique qu'elle ait été agressée sexuellement ou enlevée. Selon les autorités, l'adolescente a souffert d'un "stress extrême" et de la "faim" avant de succomber à une "hémorragie gastro-intestinale" due à cette dernière.

Une enquête pour enlèvement déposée en France. Le 9 août, une enquête préliminaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration par le parquet de Paris, a appris franceinfo mercredi de sources judiciaires. L'enquête a été confiée à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, et deux enquêteurs ont été envoyés en Malaisie. La famille de Nora a également porté plainte contre X, lundi, en France, et un avocat malaisien a été désigné pour représenter les intérêts de la famille.

Ce que l'on ne sait pas

Pourquoi l'adolescente s'est-elle aventurée dehors ? Interrogé par France 3, le grand-père de Nora Quoirin ne comprend pas pourquoi la jeune fille a pu sortir de la chambre : "C'est une adolescente qui est timide, craintive, un petit peu réservée. Donc très fragile en fait. Très, très fragile. Les conditions de sa disparition sont curieuses. Elles sont incompréhensibles." Sa famille assure que Nora n'avait aucune tendance à la fugue. "Au contraire", elle avait "une crainte de l'extérieur et surtout de se retrouver seule, d'autant plus dans la nuit", précise l'avocat Charles Morel.

La découverte du corps dans un petit ruisseau, situé au fond d'un ravin à plus de deux kilomètres du bungalow de la famille, "suppose un parcours extrêmement escarpé dans la jungle", s'étonne-t-il. De quoi laisser la famille perplexe. Malgré les conclusions de l'autopsie, l'avocat français pousse les autorités malaisiennes à considérer la piste criminelle : "Ce à quoi nous veillons, c'est que non seulement on n'écarte pas cette hypothèse, mais qu'on y travaille", explique-t-il.

Pourquoi l'adolescente n'a-t-elle pas été retrouvée plus tôt ? L'autopsie post-mortem réalisée sur le corps de Nora Quoirin a conclu que la jeune fille est morte environ six jours après sa disparition, et quatre jours avant que son corps soit retrouvé. Or, entre temps, de nombreuses battues, avec chiens et hélicoptères, ont été organisées, autour du complexe touristique où elle séjournait. D'après l'avocat de la famille, "beaucoup de monde est passé par l'endroit où a été découvert le cadavre". Pourquoi n'a-t-elle pas été retrouvée plus tôt ? "Cela reste une de nos principales questions", indique Charles Morel.

A qui appartiennent les empreintes retrouvées sur la fenêtre ? Des empreintes digitales ont été retrouvées autour de la fenêtre de la chambre où dormait Nora Quoirin. La police les a examinées, ainsi que des témoignages de villageois qui racontent avoir entendu un camion tôt le matin de la disparition de l'adolescente. Pour l'instant, les empreintes n'ont toujours pas été identifiées, a précisé l'avocat de la famille. "De nombreuses zones d'ombre persistent, estime Charles Morel. On était concentrés sur la recherche de Nora et désormais, on va se pencher sur les questions soulevées par l'autopsie."