Malaisie : les recherches se poursuivent après la disparition d'une adolescente franco-irlandaise de 15 ans

Où se trouve Nora Quoirin ? L'adolescente franco-irlandaise de 15 ans a mystérieusement disparu, sans laisser la moindre trace. La famille qui vit à Londres (Royaume-Uni) venait d'arriver en Malaisie. À Seremban, plus précisément, pour des vacances dans un hôtel au milieu de la jungle. Dimanche matin, Nora Quoirin n'est plus dans le bungalow qu'elle occupait avec son frère et sa sœur. La fenêtre a été ouverte de l'intérieur.

Une fugue ou un enlèvement ?

La famille, terriblement inquiète, soupçonne un enlèvement. Pour son grand-père français, l'adolescente qui souffre d'un léger handicap n'aurait jamais fugué. "C'est une adolescente qui est timide, craintive, un petit peu réservée. Donc très fragile en fait. Très, très fragile. Les conditions de disparition sont curieuses. Elles sont incompréhensibles. C'est difficile pour Sébastien et son épouse de vivre cet enfer quotidien", témoigne Sylvain Quoirin.

Le JT

Les autres sujets du JT