Disparition de la jeune Nora en Malaisie : un corps retrouvé lors des recherches

Nora Quoirin, adolescente franco-irlandaise de 15 ans, a disparu il y a dix jours lors d'un séjour en Malaisie avec sa famille. Mardi 13 août, un corps a été retrouvé lors des recherches, selon une ONG britannique et plusieurs journalistes sur place. Pour le moment, nous ne savons pas s'il s'agit du corps de l'adolescente.

"Pour l'heure, nous ne pouvons confirmer qu'il s'agit de Nora. Toutefois, cela semble tristement probable, explique, dans un communiqué, Lucie Blackman Trust, organisation caritative britannique spécialisée dans l'aide aux familles de Britanniques disparus à l'étranger. Des vérifications sont en cours pour confirmer l'identité et les causes de la mort".

Media release - #missing Nora Quoirin. Our thoughts and support are with her family. PLEASE RESPECT THEIR PRIVACY AND PLEASE DO NOT APPROACH FAMILY AND FRIENDS pic.twitter.com/YJIZDJmt9S