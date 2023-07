Australie : les sites de plongée méconnus de la baie de Sydney

Si l’Australie est célèbre pour sa grande barrière de corail, il existe d’autres sites tout aussi magnifiques, où l’on peut croiser des requins, des otaries et quelques poissons fascinants.

Dans la baie de Sydney (Australie), sous les eaux qui bordent le célèbre opéra, se cache un trésor méconnu : un site de plongée exceptionnel, l’un des plus beaux d’Australie. Aux portes de la ville, dans les eaux translucides, nagent des bancs de poissons par milliers, des requins, et des otaries joueuses. La baie de Sydney constituerait même l’un des meilleurs sites de plongée de la planète, c’est en tout cas ce qu’assure Jason Miles. Ce fils de plongeur de combat a ouvert il y a dix ans un centre de plongée à Sydney, sa ville natale. "Je ne sais pas pourquoi à Sydney la plongée est un trésor méconnu. Il faudrait vraiment que les gens viennent ici pour plonger", estime le fondateur de Sydney Dive Charters.

Des sites confidentiels

Ce matin-là, deux frères vont plonger deux fois. Le premier site est connu pour sa forte densité de requins. Les espèces d’otaries, qui peuvent peser jusqu’à 360 kilos, sont connues pour leur caractère très facétieux.

Sydney, la plus grande ville d’Australie, offre de nombreux sites de plongée. Dans le nord de la ville, une crique attire des centaines d’adeptes chaque jour. Florian Dusanter, originaire de Reims (Marne), et installé ici depuis quatre ans, vient lui se former pour obtenir son diplôme. Il ne voulait plus passer à côté de l’une des activités phares de Sydney. La baie de Sydney, l’une des plus belles au monde, regorge de merveilles sous-marines, encore confidentielles.