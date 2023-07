L'inflation et les vagues de chaleur sont autant de raisons qui ont poussé les Français à changer leurs habitudes et leurs destinations. C’est le cas de la Bretagne qui enregistre des réservations record cet été.

Profiter du grand air sur les plages de Bretagne est un choix de plus en plus séduisant pour les vacanciers. Certains viennent de loin pour découvrir le Morbihan. "Les enfants n’ont jamais vu la mer, donc c’était l’occasion de leur montrer. C'est un climat très agréable", détaille un père de famille suisse. Dans les campings, la piscine fait aussi le plein. Chez les vacanciers, on ne regrette pas la destination. "C’est très beau la Bretagne. On n’a jamais été déçu pour le soleil", note une touriste.

Hausse de plus de 7% de la fréquentation en 2022

Le camping La Croix Villieu, situé à Erdeven (Morbihan), affiche complet depuis plusieurs semaines. "On retrouve un retour au besoin de camping en plein-air. On le ressent depuis que la Bretagne devient une région avec un été plus plaisant", précise Mathilde Lepioufle, propriétaire du camping. Les prix sont aussi plus attractifs que dans le sud de la France. En Bretagne, les offres démarrent plus bas. L'an dernier, la fréquentation touristique dans la région avait bondi de plus de 7% par rapport à 2019.