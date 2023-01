Australie : la route de l'océan, voie mythique pour découvrir la nature sauvage

Mardi 17 janvier, le 13 Heures part à la découverte de la route de l'océan, en Australie. Elle longe plusieurs endroits incontournables du pays, pour un voyage inoubliable.

En Australie, la Great ocean road, ou grande route de l'océan, longue de 243 kilomètres, borde le Pacifique sud. Cette côte de falaises et de pics rocheux a été façonnée par les vents froids venus de l'Antarctique. Le voyage débute à Melbourne (Australie). La route longe des plages mythiques, connues des surfeurs. Plusieurs femmes, titulaires d'un visa vacances travail, ont décidé de voyager ensemble le long de cette route incontournable.



Un final en apothéose

"On fait moitié travail, moitié vacances", explique l'une d'entre elles. Durant leur voyage, elles découvrent les forêts d'eucalyptus, peuplées de koalas. Après plus de 200 kilomètres de route, les filles arrivent au terme de la Great ocean road au site des 12 apôtres. Ici, 12 roches calcaires ont été sculptées par l'érosion et seules 8 sont encore debout. "C'est absolument magnifique", s'émerveille l'une d'elles. "C'est un peu l'apothéose de tout ce road trip finalement", ajoute une autre.