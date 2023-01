Manifestations au Pérou : l'état d'urgence décrété après de nouvelles nuits de violences

Une nouvelle nuit de violences a eu lieu à Lima, au Pérou, samedi 14 janvier. Le pays s'est embrasé depuis la destitution du président Pedro Castillo il y a un mois. 19 personnes sont décédées dans les protestations, en début de semaine, à Juliaca. L'état d'urgence a été décrété.

Des tirs de gaz lacrymogène d'un côté, les jets de projectile des manifestants de l'autre. À Lima, en plein cœur de la capitale péruvienne, une nouvelle nuit de violences est survenue samedi 14 janvier. Celles-ci font suite à la destitution et l'arrestation du président Pedro Castillo, le 7 décembre dernier. La protestation continue donc d'embraser le pays, en témoignent les 19 personnes décédées en début de semaine à Juliaca.



"Dina, tu as tué mon mari"

"Nous demandons à nos dirigeants d'écouter le peuple. Nous avons voté pour Castillo, pas pour Boluarte", déclare une femme, en référence à l'ex-vice-présidente, promue cheffe de l'État depuis la destitution de Castillo. "Dina, tu as tué mon mari. Pourquoi ? Je te hais, Dina", sanglote une autre femme. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence pour 30 jours, autorisant ainsi l'armée à intervenir dans le maintien de l'ordre et limitant la liberté de circulation et de réunion.