Israël : manifestations de masse contre le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays

À Tel-Aviv, samedi 14 janvier, les manifestants protestent contre un projet de réforme mettant à mal le pouvoir judiciaire. Ils s'inquiètent aussi de voir les colonies israéliennes renforcées dans les territoires palestiniens.

Malgré la pluie battante, samedi 14 janvier, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à Tel-Aviv (Israël). Ils ont dans leur viseur le projet de réforme de la justice porté par le gouvernement. Il prévoit la possibilité, pour le Parlement et la majorité au pouvoir, d'annuler une décision de la plus haute juridiction en Israël. Cet affaiblissement du pouvoir judiciaire pourrait remettre en cause les droits des citoyens, notamment ceux des minorités.



La crainte d'une annexion d'une partie de la Cisjordanie

"Je suis inquiet pour son avenir, je veux que ma fille soit libre de faire ce qu'elle veut dans son pays. Si elle grandit et qu'elle aime une femme, qu'il en soit ainsi. Et si elle grandit et qu'elle aime un Palestinien, qu'il en soit ainsi aussi", témoigne Eran Ahdut, fleuriste venu protester avec sa fille. Autre projet qui inquiète les près de 80 000 personnes réunies ce samedi à Tel-Aviv : la volonté du gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays de renforcer les colonies, voire d'annexer une partie de la Cisjordanie, et de transférer des Israéliens arabes vers des pays voisins.