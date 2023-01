Guerre en Ukraine : ces Russes qui défendent leurs soldats et soutiennent le conflit

En Russie, dans la ville de Riazan, une partie de la population s'investit dans le soutien de son armée partie combattre en Ukraine. Certains évoquent même "un sentiment de fierté".

Des myriades d'étendards militaires, plantés sur les tombes encore fraîches des soldats, flottent fièrement dans le ciel de Riazan (Russie). On comptait neuf morts dans ce cimetière en mars, et dix fois plus aujourd'hui. Ici, les militaires comme les mercenaires du groupe Wagner sont sacrés, et enterrés avec les honneurs. Maria Raztheeva, journaliste, doit publier les nécrologies élogieuses sur son site. "Pas tous les jours, mais toutes les semaines", précise-t-elle.

Riazan, une histoire intimement liée à celle des militaires

L'histoire de Riazan, située à 200km au sud de Moscou (Russie), est intimement liée à celle des militaires. La ville compte deux bases importantes, dont une de parachutistes. Marina Doronina pense que son fils est parti dans le Donbass, pour défendre la population pro-russe. "J'ai un sentiment de fierté. Là-bas, il sauve des gens, il défend les villes où les gens sont bombardés", confie-t-elle. Svetlana Konovalova parcourt la région pour collecter des produits à envoyer aux troupes, et recueille les lettres d'enfants. "Ici, tout le monde nous soutient, il n'y a pas de doute", dit-elle.