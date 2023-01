Maltraitance dans les Ehpad : la Défenseure des droits dénonce des pouvoirs publics "pas à la hauteur"

La Défenseure des droits, Claire Hédon, dénonce dans un rapport publié lundi 16 janvier une réponse trop faible des pouvoirs publics quant à la situation des résidents d'Ehpad. Elle recommande notamment d'augmenter les effectifs.

Un an après le scandale Orpea, rien ne semble avoir changé dans les Ehpad. Dans un rapport publié lundi 16 janvier, la Défenseure des droits, Claire Hédon, dénonce une situation toujours préoccupante dans ces établissements, privés comme publics. Dès 2021, l'institution avait émis 64 recommandations pour améliorer les conditions de prise en charge des résidents. Seuls 9% d'entre elles auraient été appliqués.



Manque d'effectif et de contrôles

"La réponse des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur des atteintes dénoncées ni de l'urgence", déplore Claire Hédon auprès du Journal du Dimanche, dimanche 15 janvier. Depuis un an et demi, l'institution a reçu 281 nouvelles réclamations. Près de la moitié dénoncent des maltraitances. La principale recommandation consiste à renforcer les contrôles des Ehpad, et surtout à augmenter les effectifs. En France, le taux d'encadrement est de 6 soignants et animateurs pour 10 résidents. Il en faudrait au minimum 8.