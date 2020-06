Sans-papiers, violences policières, "gilets jaunes", tous ont manifesté calmement à Paris

À Paris samedi 20 juin, plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux sans-papiers, ont manifesté dans l’après-midi pour réclamer leur régularisation et un logement. "On veut juste avoir nos papiers et contribuer au développement de l’économie nationale", a affirmé l’un d’eux.

Deux défilés interdits

Une autre manifestation a eu lieu contre les violences policières. Un cortège en mémoire de Lamine Dieng, un Franco-Sénégalais décédé en 2007 lors d’une arrestation à Paris. Tous se sont ensuite rassemblés place de la République où la soeur d’Adama Traoré a pris la parole. "On veut l’ouverture de procès", a expliqué une manifestante.

Les "gilets jaunes" ont aussi défilé pour réclamer une amélioration de leur pouvoir d’achat. Deux autres manifestations ont été interdites pour éviter tout débordement.







