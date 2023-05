Des scientifiques et experts demandent à TotalEnergies l'abandon de son projet d'oléoduc en Afrique de l'Est

Dans une tribune au Monde, le collectif appelle les actionnaires de l'entreprise française "à voter contre la stratégie climat de la firme"

Ils exigent de TotalEnergies l'abandon de son chantier d'oléoduc en Afrique de l'Est. Dans une tribune au Monde publiée dimanche 7 mai, un collectif de 188 scientifiques et experts, dont le climatologue Christophe Cassou et la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, dénoncent un "projet climaticide". Dans la lignée du dernier rapport du GIEC et des recommandations de l'Agence internationale de l'énergie, "plus aucun nouveau projet fossile n’a sa place si l’on veut atteindre zéro émission nette en 2050 et seule une réduction drastique (...) des émissions de gaz à effet de serre (...) aboutirait à un ralentissement du réchauffement climatique", estiment les experts.

Or, TotalEnergies "est la firme pétrolière internationale qui a approuvé le plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers en 2022", rappelle le collectif. Son projet d'oléoduc Eacop en Ouganda et en Tanzanie "émettra, sur les vingt-cinq années annoncées, plus de 379 millions de tonnes équivalent CO2", mettant en danger "la biodiversité" et contribuant "à des violations avérées des droits humains". Ils exhortent donc "les actionnaires de TotalEnergies à voter contre le "say on climate" que proposera la firme lors de sa prochaine assemblée générale, le 26 mai, et à exiger de l’entreprise qu’elle abandonne l’Eacop et ses autres projets fossiles".