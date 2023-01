Au Nigeria, des trafiquants raffinent illégalement du pétrole en le volant aux compagnies pétrolières présentes dans la région.

Le delta du fleuve Niger (Nigeria) est l'une des régions les plus riches en pétrole du monde. Des hommes raffinent du pétrole, qu'ils viennent de voler. Le principe des raffineries clandestines est simple : le pétrole brut est chauffé à très haute température dans une cuve et se transforme en carburant. "En premier, on aura de l'essence, ensuite, on va chauffer encore, ça deviendra du kérosène et puis du diesel", explique l'un des raffineurs clandestins.

Des raffineries qui polluent la région

Les trafiquants volent aux grandes compagnies pétrolières présentes dans la région en perçant des trous dans leurs oléoducs. Ce travail illégal est risqué puisque la cuve peut exploser à tout moment. Mais, en siphonnant les oléoducs, les raffineurs clandestins polluent leur région. Les pêcheurs ne trouvent plus de poissons. Les fuites de pétrole peuvent aussi être liées à du matériel défectueux, ce que reconnaissent les compagnies pétrolières. "On a juste du pétrole, mais on ne touche aucun bénéfice de ce pétrole", regrette Behabari Nyiedah, habitant de Bodo (Nigeria).