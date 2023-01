Prix de l'énergie : pourquoi le cours du gaz est-il en baisse ?

Le cours du gaz s'est effondré et est revenu au niveau d'avant la guerre en Ukraine, même s'il reste très haut. Le bouclier du gouvernement permet toujours aux particuliers de payer un tarif en dessous des prix du marché.

Le cours du gaz sur les marchés a été divisé par quatre par rapport à l'été. Le mégawattheure coûtait ainsi 77,01 euros, lundi 2 janvier, contre 342,86 euros en septembre 2022. C'est donc moins que le niveau d'avant la guerre en Ukraine. Cette bonne nouvelle s'explique par une baisse de la consommation en France et dans les autres pays européens.

La baisse ne se répercute pas sur les factures

"On observe une baisse sur ces prix parce qu'on a des stockages assez pleins en Europe. On a un hiver qui est, pour l'instant, plutôt doux, donc les prix du gaz baissent, parce qu'il y a moins d'incertitudes sur la sécurité d'approvisionnement", explique Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting. Si cette baisse sur les marchés ne se répercute pas sur les factures des ménages et des entreprises, qui augmentent encore en janvier, c'est notamment parce que le gaz que nous consommons a en partie été acheté et stocké cet été, lorsque les prix étaient très hauts. De plus, le cours sur les marchés reste encore élevé.