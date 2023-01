Le Danemark est le champion européen de l'éolien. Le pays s'apprête à construire le plus grand parc en mer sur des îles artificielles. Le projet fournira de l'électricité à des millions d'Européens.

À quelques kilomètres des côtes danoises se trouve un parc éolien qui fait 1,5 fois la taille de Paris. 172 machines font vivre toute la région. Grâce à cette ferme et à beaucoup d'autres, le Danemark est le champion d'Europe de l'éolien. Déjà 50 % de son électricité est produite grâce au vent, contre seulement 7 % en France. En plus, le Danemark exporte une partie de cet or vert.



Des îles artificielles pour fournir de l'énergie à des millions d'Européens

"La ferme est connectée au Danemark et aussi à l'Allemagne", explique Mads Krogh, responsable de la communication de Vattenfall. Le pays a décidé de passer la vitesse supérieure et s'est lancé dans un projet révolutionnaire : créer des îles artificielles pour fournir de l'énergie à des millions d'Européens. L'idée est d'abord de construire, loin des côtes et de la vue des riverains, des parcs gigantesques de plusieurs centaines d'éoliennes. Ces îles permettraient de répondre à l'inconvénient majeur de l'éolien : c'est une énergie alternative, et sa production varie en fonction du vent, parfois trop faible, ou trop fort ; il faut donc pouvoir stocker l'énergie. Pour répondre à ce défi, le Danemark va investir 30 milliards d'euros.