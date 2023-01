Il arrive que des parents divorcés se déchirent pour la garde de leur animal de compagnie. En Espagne, ils peuvent désormais demander une garde alternée.

Panda, le chien, et Maria-Fernanda Tomala, sa maîtresse, sont inséparables. Cette dernière a été l'une des premières en Espagne à obtenir la garde alternée pour son animal. "Le juge a décidé que la garde, c'était un mois chez l'un, un mois chez l'autre, et que les frais vétérinaires devaient être divisés par deux", explique Maria-Fernanda Tomala. Pour Panda, la maîtresse a bataillé ferme. Après leur rupture, son ex-compagnon l'empêchait de voir leur chien.



"L'animal n'est plus considéré comme une chose"

Alors, Maria-Fernanda Tomala a saisi le juge des affaires familiales. Ce dernier a reconnu les liens affectifs entre le chien et sa maîtresse. C'est une première. "L'animal n'est plus considéré comme une chose, un bien, comme c'était le cas avant", se réjouit Maria-Fernanda Tomala. Après quelques mois, son ancien compagnon a finalement renoncé à son tour de garde, mais l'affaire a contribué à changer la loi. Désormais, les animaux domestiques sont considérés comme des êtres à part entière, et la garde alternée est inscrite dans le Code civil.