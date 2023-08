Coup d'État au Niger : des évacuations moins difficiles qu'au Soudan ou en Afghanistan

Les ressortissants français au Niger ont pu être évacués, mardi 1er août, après le coup d'État qui a touché le pays et précarisé la situation des Français sur place. Cette opération, certes périlleuse, s'est avérée moins délicate à mener que dans d'autres pays, comme au Soudan en avril dernier.

Des évacuations ont eu lieu depuis le Soudan, à l'aéroport de la capitale Khartoum, en avril dernier, dans un contexte de guerre civile, ou bien depuis l'Afghanistan, après la prise de pouvoir des talibans, fin 2021. Les armées françaises ont l'habitude de ces évacuations, souvent menées dans des situations plus délicates que lors du mardi 1er août à Niamey (Niger). Depuis dimanche, aucun incident notable n'a été signalé. "Il y a toujours un risque que quelque chose déraille. Mais on n'est pas dans une logique de guerre civile", précise Emmanuel Dupuy, consultant en défense et sécurité.

Certaines consignes de sécurité à respecter

Contrairement à ceux d'Afghanistan, les Français au Niger ont pu rejoindre l'aéroport par leurs propres moyens, en respectant certaines consignes de sécurité. "Le but pour nous est d'être le moins visibles possible, le plus nigérien possible", explique Anthony Couzian-Marchand, directeur de l'entreprise de sécurité Gallice. Le dispositif est dirigé depuis un centre de crise, au ministère des Affaires étrangères.