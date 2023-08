Climat : malgré les précipitations, les agriculteurs souffrent encore de la sécheresse

Les pluies tombées en France ces dernières semaines ont permis à certains producteurs d'envisager de meilleures récoltes. Mais elles n'ont pas permis d'atténuer tous les effets de la sécheresse, qui malmène le travail des agriculteurs.

Après un printemps très sec, Alexis Hache, producteur à Serans (Oise), était inquiet. Pour lui, les pluies qui tombent depuis deux semaines sont donc une aubaine. "Un maïs qui était aussi haut que moi a pris un mètre. [...] Cela va nous permettre d'avoir une bonne récolte", raconte-t-il. Tout le monde n'a pourtant pas cette chance. Malgré les précipitations, Bernard Pericat doit toujours aller dans les cours d'eau pour nourrir ses bêtes. "On a un peu plus d'herbe, mais en sous-sol, c'est plus sec. Et puis les ruisseaux sont à sec. C'est inquiétant", confie l'agriculteur creusois.

Des départements toujours en alerte sécheresse

Le 31 juillet, la Creuse est passée en alerte sécheresse maximale, et des restrictions doivent être appliquées. Le schéma est le même en Picardie. La nappe phréatique est trop basse à Maignelay-Montigny, et le puits ne donne presque plus rien. "On n'a pas assez d'eau sous nos pieds pour pouvoir alimenter la population", explique Olivier de Beule, président de la communauté de communes du plateau Picard. Les habitants doivent donc réduire leur consommation.