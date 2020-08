Humanitaires français tués au Niger : une dizaine d'enquêteurs français se rendent sur place

Le Parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste".

Une dizaine d'enquêteurs français sont partis mardi 11 août pour le Niger, après l'attaque qui a tué huit personnes dont six humanitaires français dimanche dans le sud-ouest du pays, a appris franceinfo de source proche de l'enquête, confirmant une information de BFMTV.

Il s'agit d'enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), de la Sous-direction antiterroriste (SDAT) et de la police technique et scientifique. Le Parquet national antiterroriste a ouvert lundi une enquête pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste".

Les auteurs de l'attaque traqués

L'ONG Acted, à laquelle appartenaient les victimes, a annoncé le prochain dépôt d'une "plainte pénale pour que soit éclairci ce qui s'est passé précisément", a précisé son avocat, Me Joseph Breham. D'ores et déjà, les forces armées nigériennes traquent les auteurs de l'attaque, appuyés par des moyens aériens de l'armée française. Le ministère français des Armées a déployé deux Mirage 2000, relevés ensuite par un drone, et au sol des techniciens en identification criminelle.



Les humanitaires d'Acted, leur chauffeur et un guide touristique, tous deux nigériens, ont été tués par des hommes armés lors d'une excursion touristique dans un parc à 60 km au sud-est de Niamey, qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'ouest.