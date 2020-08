DIRECT. Attaque au Niger : Emmanuel Macron préside un Conseil de défense ce matin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NIGER

: Bonjour. Je souhaite partager ma consternation face à ce que je ressens comme un manque d’empathie à la suite de l'attaque au Niger. Connaissant l’une des personnes tuées, j’ai arrêté de lire les commentaires de lecteurs (y compris dans les articles de FI) tant l’ignorance mêlée à la méchanceté est douloureuse (“ils n’ont qu’à aider les Français”, “faut pas travailler avec les terroristes”, etc). Peu de mots réconfortants pour les victimes, leurs familles et leurs amis. Et visiblement peu de connaissance des enjeux humanitaires.

Le secteur n'est pas exempt de reproche mais les personnes qui s’investissent en première ligne font preuve d’un esprit critique et d’un sens de l’engagement incroyables. J’ai eu ma soeur, qui est en mission, au téléphone. Je lui ai dit: “Si jamais tu es tuée, ça n’est pas ta mort que je ne supporterai pas. C’est que des gens assis derrière leur ordinateur piétinent ton corps par des mots durs et des paroles irréfléchies”. La mort, ça mérite d'être traité avec un peu moins de légèreté qu'une conversation sur la météo du jour...

: Je me permets de diffuser un message touchant que vient de nous envoyer @Paul, qui affirme connaître l'une des victimes de l'attaque survenue dimanche au Niger. Il raconte que la "méchanceté" de certains commentaires à l'égard des humanitaires abattus lui est "douloureuse", et déplore le "peu de mots réconfortants pour les victimes, leurs familles et leurs amis". L'occasion pour moi de rappeler que les commentaires, sous nos articles, contrevenants aux conditions d'utilisation de notre plateforme peuvent être signalés à notre équipe de modération.

: Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po Paris et spécialiste des questions internationales, était hier soir l'invité de franceinfo. Il est revenu sur l'attaque qui a tué huit civils au Niger.





: Emmanuel Macron doit présider à 11 heures un double Conseil de Défense en visioconférence depuis le Fort de Brégançon. La situation au Niger, où huit personnes dont six Français ont été tués dimanche sera évoquée, comme la crise du Covid-19.

: Le Figaro revient de son côté sur l'attaque qui a fait huit morts, dont six Français, dimanche au Niger. Le journal consacre aussi un article au "style" Jean Castex. Le premier ministre, "qui multiplie les déplacements, a installé un mode de gouvernance qui se veut complémentaire de celui du président, afin de combler les failles de la macronie", écrit le quotidien.







: Commençons sans plus attendre par un premier point sur l'actualité :



Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé hier soir la démission de son gouvernement, après le départ de plusieurs membres de son équipe sous la pression de la rue, qui accuse la classe politique d'être responsable de l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth.



• Un vent d'inquiétude a brièvement soufflé cette nuit sur la conférence de presse quotidienne de Donald Trump. Le président des Etats-Unis a été prestement escorté loin de son pupitre et mis à l'abri par sa garde rapprochée à la suite d'un incident à l'extérieur de la Maison Blanche. Les services chargés de la protection du chef d'Etat ont par la suite indiqué avoir tiré sur un homme menaçant, qui a été transporté à l'hôpital.



• Au Niger, les forces armées nigériennes traquent les auteurs de l'attaque, dénoncée comme "terroriste" par Niamey et Paris, qui a tué dimanche huit personnes dont six humanitaires français de l'ONG Acted, qui va porter plainte à Paris.



• Une rumeur de fusillade a provoqué un mouvement de foule hier soir sur la Croisette à Cannes (Alpes-Maritimes), mais aucun coup de feu ni détonation n'ont été constatés sur place.