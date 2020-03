Coronavirus : le Maroc autorise des vols vers la France pour le retour des Français

Le pays a annoncé la suspension des liaisons maritimes et aériennes "jusqu'à nouvel ordre" afin de prévenir la propagation du nouveau virus. Mais une solution a pu être trouvée pour rapatrier les ressortissants français, annonce le ministre Jean-Yves Le Drian.

Le Maroc a autorisé des vols pour permettre aux ressortissants français de rentrer chez eux, a annoncé le ministre des Affaires étangères Jean-Yves Le Drian, samedi 14 mars. Cette annonce fait suite à la suspension décidée la veille des liaisons aériennes et maritimes, notamment vers la France, pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus.

"Des premiers vols ont pu repartir ce matin", a précisé sur Twitter le ministre français. Jean-Yves Le Drian ajoute que "les autorisations nécessaires pour l'organisation des vols retour seront données" que l'ambasse de France au Maroc est mobilisée, tout comme le centre de crise du ministère.

#Coronavirus

Les autorisations nécessaires pour l’organisation des vols retour seront données. Notre ambassade au #Maroc et le centre de crise du ministère sont pleinement mobilisés au service de nos ressortissants.@francediplo @AmbaFranceMaroc — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) March 14, 2020

Une suspension "jusqu'à nouvel ordre"

Les autorités marocaines ont annoncé la suspension "jusqu'à nouvel ordre" des liaisons aériennes vers la France, l'Algérie, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal et l'Italie, tout comme le trafic maritime des passagers. L'Espagne est un des pays d'Europe les plus affectés par la pandémie, avec plus de 5 700 cas recensés et au moins 136 décès. En France, la maladie Covid-19, provoquée par le nouveau coronavirus, a tué 79 personnes et en a contaminé plus de 3 600.

Le Maroc reste relativement épargné avec 17 cas détectés, dont un est décédé et un autre guéri, selon le dernier bilan publié par les autorités qui ont recensé 9 nouveaux cas dans la nuit de vendredi à samedi. Les rassemblements culturels ont été suspendus, les événements sportifs se tiennent à huis clos et seules les prières collectives dans les mosquées restent autorisées.