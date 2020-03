DIRECT. Coronavirus : la femme de Justin Trudeau contaminée, le Premier ministre canadien à l'isolement

Ce qu'il faut savoir

Sophie Grégoire Trudeau, la femme du Premier ministre canadien, a été testée jeudi 13 mars positive au nouveau coronavirus et sera en quarantaine "pour une durée indéterminée", tandis que le chef du gouvernement restera à l'isolement pendant deux semaines.

Justin Trudeau ne subira pas de test "à ce stade" et "continuera d'assumer pleinement ses fonctions", poursuit son bureau, ajoutant que le Premier ministre s'adresserait aux Canadiens dans la journée de vendredi.

Crèches, écoles et universités fermées. Emmanuel Macron a tenu, jeudi 12 mars, une allocution aux Français pour détailler une série de mesures d'une ampleur inédite mises en place pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19. Parmi ces mesures, il a notamment ordonné la fermeture à partir de lundi et "jusqu'à nouvel ordre", des crèches, écoles et universités. Il a également fait appel à "la responsabilité" de chacun en demandant de limiter "au strict nécessaire" les déplacements, et aux personnes agées de plus de 70 ans et aux plus fragiles de rester chez eux.

Les élections municipales maintenues. Emmanuel Macron a par ailleurs maintenu les élections municipales dont le premier tour est prévu dimanche avec des aménagements pour éviter une longue attente aux personnes âgées, les plus vulnérables au virus.

61 morts et 2876 cas. En France, 61 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie et 2 876 cas de coronavirus Covid-19 ont été diagnostiqués, selon le bilan du jour communiqué par la Direction générale de la Santé, jeudi 12 mars. Au total, 129 personnes se trouvent dans un état grave "nécessitant une réanimation", précise la direction générale de la Santé dans un communiqué. "Le virus circule désormais activement dans plusieurs zones du territoire national, l'épidémie s'amplifie en France", ajoute le communiqué de la direction générale de la Santé.

La bourse de Paris connaît la plus forte chute de son histoire. L'épidémie de coronavirus a fait plonger les places financières jeudi. A la clôture, la Bourse de Paris a enregistré la plus forte chute de son histoire (-12,28%), celle de Londres a connu sa pire séance depuis octobre 1987 (-9,81%), celle de Francfort a vécu sa pire journée depuis 1989 (-12,24%). La Bourse de Milan a terminé la journée de à -16,92%, soit sa pire chute. Suivez la situation dans notre direct.

Le ministre de l'Economie annonce de nouvelles mesures. Bruno Le Maire a notamment mentionné la création d'un fonds de solidarité pour les entreprises les plus touchées, et a indiqué que la Bpifrance (la Banque publique d'investissement) allait porter de 70% à 90% sa garantie sur les prêts souscrits par les petites et moyennes entreprises (PME). "Cette garantie de l'Etat est un instrument extrêmement puissant pour que les entreprises puissent continuer à avoir des prêts et à avoir de la trésorerie", a-t-il affirmé.

Vers un retour à la normale en Chine. Depuis quelques jours, le nombre de nouveaux cas décroît en Chine, ce qui laisse à penser que le pic épidémique est dépassé dans le pays, comme l'indique Pékin jeudi 12 mars. Epicentre de la production industrielle, la Chine risque d'être encore confrontée à des difficultés économiques, aux répercussions mondiales, malgré la reprise progressive du travail local.

Les Européens interdits de séjour aux Etats-Unis. Donald Trump a annoncé mercredi 11 mars, lors d'un discours à la nation, qu'il interdisait aux ressortissants des pays européens – à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande – de se rendre aux Etats-Unis pour une durée de 30 jours, à compter de vendredi soir. Cette restriction ne s'applique pas aux ressortissants américains. Après avoir semé la confusion en suggérant que "le commerce et le fret" venant d'Europe seraient aussi bannis, Donald Trump a indiqué quelques instants plus tard que le "commerce ne sera[it] en aucun cas concerné".