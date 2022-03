Témoignages "Cet anniversaire n'est pas du tout le centre de l'actualité algérienne" : les 60 ans des accords d'Evian vus par les Algériens

Il y a 60 ans les accords d'Evian signés entre la France et les représentants du FLN déclenchaient le processus d'indépendance de l'Algérie. Le souvenir d'un évènement historique fondamental, occulté par un océan de difficultés dans la vie quotidienne de la population algérienne.

"Pour moi, les accords d'Evian, c'est un sujet qui relève plus d'une autre génération." Comme la majorité des Algériens, Halim Faiti, architecte et urbaniste, n'a pas connu la signature des accords d'Evian, il y a tout juste 60 ans, qui ont ouvert la voie de l'indépendance pour son pays.

Cette période fondatrice de l'Algérie moderne appartient pour lui au passé : "C'est une page d'histoire. La presse en parle comme un anniversaire. Il est célébré, mais ce n'est pas du tout le centre de l'actualité algérienne en ce moment. Mais ça reste quand même un motif de fierté."

>> Pourquoi les mémoires de la guerre d'Algérie semblent-elles toujours irréconciliables ?

La population se soucie du pouvoir d'achat

Aujourd'hui, le pays se débat dans une crise politique, économique et sociale qui désespère les Algériens, "surtout les jeunes privés d'horizon pour la population", précise Karim Kébir, du journal La Liberté. "L'important, c'est de boucler les fins de mois. Les gens sont plus préoccupés par le pouvoir d'achat, c'est devenu très difficile pour beaucoup de ménages."

Et avec la proximité du mois de ramadan, les prix qui flambent. "Donc, en ce qui concerne la célébration des accords d'Evian, c'est vraiment relégué en second plan" résume Karim Kébir. Sans parler de la guerre en Ukraine, qui fait craindre des pénuries de blé et de farine.