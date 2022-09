Télévision : ces grands événements suivis par le monde entier

À l'heure où le monde s'apprête à faire ses adieux à Elizabeth II, près de 70 ans plus tôt, Westminster accueillait la jeune reine pour un couronnement historique et médiatique. C'était l'un des premiers événements télévisés au rayonnement planétaire. Plus de 2,5 milliards de téléspectateurs dans 187 pays auraient ensuite rendu hommage à la princesse Diana lors de son enterrement, en 1997. Les téléspectateurs étaient presque aussi nombreux pour le "mariage du siècle", entre Kate Middleton et le prince William, en 2011.



Le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune en 1969

Près de 50 ans plus tôt, le salut d'un enfant orphelin bouleversait le monde entier. En 1963, John Fitzgerald Kennedy Jr. se recueillait devant le cercueil de son père, le 35e président des Etats-Unis, assassiné trois jours plus tôt. Le silence était également poignant lors des obsèques de Nelson Mandela, qui recevait alors les honneurs militaires, en 2013. Parmi les autres temps forts des retransmissions télévisées, le combat de boxe entre Mohammed Ali à George Foreman, en 1974, ou encore le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune, en 1969, suivi en direct par 500 millions de curieux.