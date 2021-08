Afghanistan : "Ces attentats ne peuvent que rapprocher les alliés"

Emmanuel Macron a exprimé, sur Twitter jeudi 26 août, "ses condoléances aux familles des victimes américaines et afghanes" victimes des attaques de kamikazes de Daesh à Kaboul. Le président français a également salué "l'héroïsme de celles et ceux qui sont sur le terrain pour mener à bien les opérations d'évacuation" et promis que "la France les mènera à leur terme et maintiendra dans la durée l'action humanitaire et de protection des Afghans menacés".

Des évacuations ralenties

Annick Cizel, enseignante-chercheuse spécialiste de la politique étrangère américaine, invitée sur franceinfo jeudi soir, estime que "ces attentats ne peuvent que rapprocher les alliés, ne peuvent que redonner un peu de vigueur aux forces de l'Otan sur place". Selon elle, "tout continue à fonctionner selon ce qui était prévu. Les évacuations continuent, tout en étant ralenties par l'absolue nécessité de sécurité augmentée en vue d'un hypothétique énième attentat. Les alliés transatlantiques usent d'un dialogue qui, dans l'urgence, doit fonctionner impérativement".