DIRECT. Attentat à Kaboul : Joe Biden réfute toute "collusion" entre les talibans et le groupe Etat islamique

: Joe Biden a assuré qu'il n'avait pas jusqu'ici de "preuve" d'une "collusion" entre les talibans et l'Etat islamique, deux groupes aux fortes divergences et qui se sont affrontés ces dernières années, dans l'organisation de cet attentat. Selon Washington, qui s'attend à ce que les attaques de l'EI "continuent", cet attentat a été mené par deux kamikazes du groupe jihadiste, suivi d'une fusillade. Suivez notre direct.

: "Après ces attaques, nous pouvions nous attendre à une réaction un peu plus ferme. (...) Le président américain a confirmé cette logique de désengagement qui sanctionne le fait que les Etats-Unis n'ont plus aucune maîtrise de la situation en Afghanistan."





Malgré la promesse d'une réponse "avec force et précision" après le double-attentat à Kaboul, la politologue Myriam Benraad, spécialiste du monde arabe, professeure associée en relations internationales, s'est étonnée sur franceinfo du manque de fermeté de la réponse apportée par Joe Biden lors de son allocution.

: "Ces gens sont encore plus extrémistes que les talibans et sont en guerre contre les talibans. Par conséquent, c'est une situation affreusement complexe."





"Il y avait des renseignements très clairs sur le fait que l'ISKP [Etat islamique Province du Khorasan] comptait frapper et frapper fort, et c'est ce qu'ils ont fait", a déclaré le ministre australien de la Défense Peter Dutton sur la chaîne de télévision Nine Network. "Je suis vraiment heureux et soulagé que nos soldats aient quitté Kaboul et que nous ayons pris la décision d'évacuer hier nos derniers ressortissants, qui sont désormais en sécurité aux Emirats arabes unis."

: Dans son allocution, Joe Biden a assuré que "depuis le 14 août, les Etats-Unis ont évacué et aidé à l'évacuation d'environ 100 000 personnes".

: Selon un nouveau bilan du Pentagone, treize militaires américains ont été tués et 18 autres blessés dans les attentats-suicides qui ont frappé les abords de l'aéroport de Kaboul.

Le double attentat-suicide revendiqué par le groupe Etat islamique à l'aéroport de Kaboul a fait des dizaines de morts, dont au moins 13 militaires Américains.



Dans une allocution, le président Joe Biden a promis de "pourchasser" les auteurs de l'attentat et estimé que ses soldats étaient des "héros".



La France poursuit ses évacuations malgré ce double-attentat. "L'opération se poursuit et se poursuivra tant que tous les militaires français n'auront pas quitté l'Afghanistan", a déclaré le porte-parole de l'état-major, le colonel Pascal Ianni.



