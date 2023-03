États-Unis : la ville de Rolling Fork ravagée par une tornade dans le Mississippi

Plusieurs tornades ont causé la mort de 26 personnes dans le Mississippi, aux États-Unis, dont 13 dans la ville de Rolling Fork. Dimanche 26 mars, une équipe de France Télévisions s'est rendue sur place après la catastrophe.

La ville de Rolling Fork, dans le Mississippi (Etats-Unis), a été presque rayée de la carte. La tornade n'a épargné aucun bâtiment. Les arbres, déracinés, se sont couchés sous la force de la tornade. Jeremy Grayson est né et a grandi ici. Il ne reste plus rien de son quartier. "On est une communauté ici, depuis longtemps. Mais là, il ne reste plus rien", confie-t-il. La ville enregistre un très lourd bilan : 13 morts sur les 26 qu'a fait la tornade au total dans la région. Aucune alerte n'a été donnée, et les habitants n'ont eu que quelques minutes pour se mettre à l'abri.

"Je n'avais jamais vu ça"

Robert Jackson est sorti au cœur de la tempête pour sauver sa sœur. "C'était affreux. Vous ne savez pas à quoi vous attendre avec une telle tempête", dit-il. Dans la rue, les policiers se fraient un chemin en quad. "Je suis dans la police depuis un petit moment, et je n'avais jamais vu ça. Il n'y a aucune situation comparable", confie un agent. Pour aider les rescapés, la Croix-Rouge a ouvert plusieurs refuges dans la ville et aux alentours. De nouvelles tornades pourraient frapper de nouveau le Mississipi dans les prochaines heures.