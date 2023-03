"Méga-bassine" de Sainte-Soline : un manifestant entre la vie et la mort

Le pronostic vital d'un manifestant est engagé, dimanche 26 mars, au lendemain des violents affrontements à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Les forces de l'ordre sont mises en accusation par les organisateurs.

À bord de véhicules blindés, d'hélicoptères ou même sur des quads, les forces de l'ordre étaient sur le qui-vive à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), dimanche 26 mars, pour éviter toute intrusion autour de la "méga-bassine". Des policiers sont mis en accusation par des organisateurs, qui affirment qu'ils auraient entravé les soins aux blessés. Alors qu'un manifestant est entre la vie et la mort, il se serait passé plus de trois heures entre l'appel au secours et son transfert.

Des cocktails Molotov et des tirs de mortiers

Selon des observateurs de la Ligue des Droits de l'Homme, les forces de l'ordre n'auraient pas laissé le Samu accéder à la zone car elle n'était pas sécurisée. Les accusations ont été fermement démenties par la gendarmerie nationale. La mobilisation du samedi 25 mars avait laissé place à des scènes chaotiques sur le site, devenu le théâtre de cocktails Molotov, de tirs de mortiers ou encore de jets de pierres.