Sécheresse : les propriétaires de maisons fissurées bientôt indemnisés ?

73 communes d’Ardèche ont été classées en état de catastrophe naturelle à cause de la sécheresse. Tous les habitants du département dont la maison a été fissurée par la sécheresse espèrent donc un remboursement rapide de leurs assurances.

Pour Murielle et Jean-Paul, c’est une bonne nouvelle. Leur commune, Ruoms (Ardèche), est reconnue en catastrophe naturelle et tous deux espèrent ainsi bénéficier d’aides pour réparer leur maison fissurée à cause de la sécheresse. Au total, une quarantaine de sinistrés de la commune pourront peut-être obtenir réparation. Parmi les 73 lieux classés en état de catastrophe naturelle en Ardèche, Aubenas, où vit Catherine Blache qui elle aussi a constaté des fissures durant l’été à cause de la sécheresse.

Un expert missionné pour enquêter

L’habitante a donc contacté son assurance en espérant être indemnisée. “Qu’on me remette en état, qu’on fasse les travaux de façon à ce que la maison soit solide, qu’on puisse y habiter sans avoir de crainte”, dit-elle. Elle dispose de 30 jours pour déclarer son sinistre, mais rien n’est gagné, l’assureur mène aussi son enquête. Un expert va constater les dégâts et leur origine. En France, selon la Cour de comptes, la moitié des sinistrés n'est pas remboursée et quand c’est le cas, il faut parfois attendre 5 ans.