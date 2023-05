Sécheresse : l’été 2023 risque d’être plus critique que le précédent

Le niveau de certaines nappes est au plus bas et cela inquiète au vu de la sécheresse qui va s'abattre sur le territoire durant l’été. Le point avec Sébastien Thomas, journaliste climat.

La sécheresse de 2023 sera-t-elle plus dure que celle de l’année passée, déjà dévastatrice pour la faune et la flore ? “Indéniablement oui, car les pluies de l'hiver n'ont pas permis de recharger les nappes phréatiques”, selon Sébastien Thomas, journaliste climat. Une carte du BRGM, organisme chargé de surveiller le niveau de ces nappes, donnent des résultats inquiétants sur leur niveau, avec des endroits, dans le Sud, le Centre et l’Est où elles sont très basses.

75 % des nappes sont à un niveau trop bas

Pour que leur niveau soit à la normale, il faudrait que la couleur de chacune d’entre elles soit au bleu. Les trois-quarts des nappes phréatiques sont à un niveau trop bas, l’an dernier à la même époque, ce chiffre était de 60 %. “Cela veut dire que oui, la sécheresse sera pire cette année”, soutient Sébastien Thomas. Trois départements sont placés en alerte crise, le niveau le plus sévère de restriction. À part boire ou se laver dans ces endroits, on ne peut plus rien faire d'autre avec l’eau. Les départements concernés sont le Var, les Bouches-du-Rhône et le Gard.