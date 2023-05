Sécheresse : la crainte d'un été encore plus chaud

La sécheresse inquiète de plus en plus sur le territoire français. 28 départements français seront très probablement durement touchés, cet été, par le manque d'eau selon une étude. Les équipes de France Télévisions ont fait le point.

Des photos prises au mois de mai montreraient elles la future sécheresse de cet été ? La situation est jugée probable dans 42 départements et très probables dans 28 d'entre eux. Le Var fait partie de ces départements. A Seillans, les 2 700 habitants craignent que les restrictions soient encore plus drastiques que celles vécues en 2022. L'an passé, des camions-citernes avaient dues approvisionner le village en eau potable. Les habitants étaient alors rationnés. Aujourd'hui, la source qui alimente la commune est déjà au niveau de juillet dernier.

70% des nappes phréatiques ont un niveau en dessous de la normale

Face à la situation, le maire n'exclut pas de coupure d'eau. "Il y a toutes les mesures d'information de sobriété pour consommer le moins possible et partager le mieux possible. Mais si c'est insuffisant, ce que l'on craint c'est qu'il faudra par moment couper le secteur de telle commune, de telle autre etc...", confie le maire. Les habitants disent déjà faire des efforts pour éviter cette situation. Pourtant, le niveau des nappes phréatiques inquiète. Le niveau de certaines notamment en Bretagne est remontée pourtant 70% d'entre elles restent en dessous de la normale.

Parmi Nos Sources

Etat des nappes phréatiques

Risques de sécheresse – Ministre de la Transition écologique

Liste non exhaustive