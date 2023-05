Ukraine : qu'attendent-ils pour contre-attaquer ?

Récemment le président Zelensky a rencontré Emmanuel Macron en France. Il lui a promis des véhicules blindés, une annonce importante qui permettra à terme une contre-offensive. Explications.

Il est rare de voir un blindé de transport de troupes fourni par les américains. Ces véhicules sont si précieux que les ukrainiens refusent souvent de les montrer. Près d'une ligne de front en Ukraine, dans un lieu gardé secret, les soldats racontent à bord du blindé qu'ils n'ont pas assez de véhicules de ce type. Et ce serait en partie pour cela que la contre-offensive ne débuterait pas. "Avec une voiture comme ça, on pourra protéger plus des soldats ukrainiens. Plus on a de machines, plus des vies seront sauvées", confie l'un d'entre eux. La France vient justement très récemment de promettre de livrer plus d'engins de cette catégorie.

Le grand jour se fait attendre

Ils attendent tous le grand jour. "Avec les voitures simples, on ne peut pas faire ça. On peut nous tuer. Alors qu'avec ça, c'est presque impossible d'être tué", ajoute une soldat. Le blindé est soigneusement caché afin de ne pas être repéré par les drones de l'armée russe. Non loin de ce dernier, on trouve des 4x4 fournis par les Etats-Unis. Un citoyen américain combat auprès des soldats ukrainiens et ce blindage lui a déjà sauvé la vie. "J'ai survécu à une mine posée par les russes et à un missile anti-char grâce à ça", ajoute-t-il. Les militaires attendent donc le grand jour pour mener une contre-offensive contre leurs ennemis russes.